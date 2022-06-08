Події

08:00 08.06.2022

Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

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Вантажний корабель Cargo Dragon вирушить до МКС не раніше 28 червня

Вантажний космічний корабель компанії SpaceX Cargo Dragon вирушить до Міжнародної космічної станції (МКС) не раніше 28 червня через раніше виявлені проблеми у руховій системі, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"NASA та SpaceX тепер планують запуск вантажного космічного корабля Cargo Dragon у рамках місії CRS-25 до Міжнародної космічної станції на дату не раніше 28 червня", - йдеться в повідомленні на сайті NASA.

У вівторок фахівці NASA і SpaceX вирішили скасувати запуск "вантажівки" до станції. Пуск корабля з науковими експериментами, припасами та обладнанням для екіпажу, що діє, планували здійснити 10 червня.

Причиною, за даними американського космічного відомства, стала підвищена концентрація пару монометилгідразину в ізольованій частині системи двигунів малої тяги Draco, виявлена під час завантаження палива в баки космічного корабля.

Виявивши проблему, інженери вирішили вивантажити паливо та окислювач, щоб проінспектувати область та визначити причину високої концентрації у ній хімічної речовини.

Запуск корабля планується здійснити за допомогою важкої ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX із пускового комплексу 39А космічного центру імені Кеннеді у штаті Флорида.

Із жовтня 2012 року до серпня 2021 року компанія SpaceX здійснила 24 пуски вантажних кораблів Cargo Dragon до МКС. Один із них (у 2015 році) закінчився невдачею через аварію ракети-носія Falcon 9.

Cargo Dragon є єдиним космічним кораблем із постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю, приводнюючись в Атлантиці.

 

 

Теги: #сша #космос #мкс #запуск #дата
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