7 червня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 104 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 104 RUSSIAN AGRESSION

7 червня - Всесвітній день безпеки харчових продуктів, у Хорватії - День дипломатії, а в Норвегії - День розірвання унії зі Швецією, Свято святого Вілліброрду в Люксембургу,

У церковному календарі – Святкування на честь Третього знайдення голови Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

ООН, заснувавши цей день, ставила своїм завданням привернення уваги держав до проблем здорового харчування населення, а також якості харчових продуктів. Заклик звернений як до владних структур, так і до виробників харчової продукції та працівників сфери їх збуту. Йшлося про фермерів, працівників сільського господарства, харчової промисловості та працівників торгівлі.

Серед запропонованих заходів щодо подолання проблем, які викликаються порушенням безпеки харчових продуктів, називаються такі заходи, як посилення контролю з боку державних структур за процесами вирощування, збору, виробництва, транспортування, зберігання та продажу харчових продуктів, удосконалення профілактики, діагностики та лікування харчових захворювань та підвищення кваліфікації якості інформації та освіти з питань здоров'я та харчування.

Ще цього дня:

1903 - У Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1919 - У Нью-Йорку вперше проведені письмові тести для отримання прав водія;

1920 - Уряд Української Народної Республіки переїхав із Вінниці до Жмеринки;

1929 - Згідно з Латеранськими угодами, в центрі Риму утворена суверенна держава Ватикан;

1939 - Третій Рейх уклав пакти про ненапад із Латвією та Естонією;

1945 - Усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1967 - Ізраїль взяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 - Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки.

Церковне свято

Православна Церква згадує третє знайдення голови Пророка, Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Хреститель Іоанн – другий за шануванням православний святий після Діви Марії. На його честь встановлено сім щорічних свят.

Третє здобуття голови святого Іоанна відбулося 850 року в Команах. На початку IX століття його нетлінні мощі християнам довелося сховати від іконоборців, які не зупинилися б перед знищенням святої реліквії.

Під час однієї з нічних молитов патріарху Константинопольському було даровано бачення, де вказувалося місце таємного укриття святих мощей у місті Комани. На той час при владі був імператор Михайло. Але імперією керувала його мати Феодора, християнка, якій вдалося придушити іконоборчі бунти та відновити вшановування ікон. За її наказом до Команів вирушила делегація, яка невдовзі повернулася з безцінною знахідкою.

Іменини: Іван, Інокентій, Теодор, Федір, Ян.