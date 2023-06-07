Події

06:52 07.06.2023

7 червня: Яке сьогодні свято

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7 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 469 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 469 RUSSIAN AGRESSION

7 червня відзначають Всесвітній день паркуру, Всесвітній день бігу, Всесвітній день поширення інформації про синдром Туретта, Всесвітній день продовольчої безпеки та День відеомагнітофона.

День журналіста і День фізика в Аргентині, День народження Принца Йоахіма в Данії, День пам'яті мучеників на Мальті, День прапора в Перу, День свободи вираження поглядів у Мексиці, День скасування Союзу в Норвегії, Національний день донора органів і тканин в Іспанії, Річниця Меморандуму Словацької нації.

Православна церква - третє обретіння голови Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана.

Всесвітній день бігу

Щороку випадає на першу середу червня. Спочатку свято святкували лише легкоатлети в США, але швидко воно розповсюдилося в усьому світі і не тільки серед спортсменів. Офіційного статусу подія набула 2016 року. Саме тоді організатори провели міжнародний захід, під час якого зібралися шанувальники бігу зі 180 країн.

День відеомагнітофона

Винайдений 1956 року, і відтоді він користується великою популярністю, хоча його і витіснили персональні комп'ютери та смартфони. Спочатку відеомагнітофоном користувалися лише з професійною метою, наприклад, щоб записати телепередачі або фільми. Але в 1969 році з'явилися перші відеомагнітофони для домашнього використання. Тоді їх змогли зменшити до таких розмірів, щоб вони спокійно поміщалися у вітальні.

Ще цього дня:

1903 - У Берліні французький учений Кюрі оголосив про відкриття нового хімічного елемента - полонію, названого на честь батьківщини його дружини-польки Марії Склодовської-Кюрі;

1919 - У Нью-Йорку вперше проведено письмові тести для отримання водійського посвідчення;

1919 - Розпочалася Чортківська офензива УГА.

1920 - Уряд Української Народної Республіки переїхав із Вінниці до Жмеринки.

1929 - Згідно з Латеранськими угодами, у центрі Рима утворено суверенну державу Ватикан;

1939 - Третій Рейх уклав пакти про ненапад із Латвією та Естонією;

1945 - Усім німцям у зонах окупації союзників наказали дивитися фільми про злочини нацистів у Бухенвальді;

1967 - Ізраїль узяв під свій контроль Стіну плачу в Єрусалимі;

1991 - Верховна Рада України ухвалила рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки;

2001 - Парламентські вибори у Великій Британії, друга поспіль перемога лейбористів.

Церковне свято

Православна церква святкує третє обретіння глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана.

Сталася ця подія близько 850 року. Коли в Константинополі відбувалися заворушення через заслання святителя Івана Златоуста, главу Івана Предтечі віднесли до міста Емес. Однак і там вона надовго не залишилася, адже під час набігу сарацинів її перенесли до Команів (810-820 роки), а в період гонінь та іконоборства сховали в землі.

Коли відновили іконошанування, Патріарх Ігнатій побачив під час нічної молитви, де захована глава Івана Предтечі. Сповістив святитель про це імператору, який надіслав у Коману своїх посланців. Так главу було знайдено втретє. Пізніше її перенесли знову в Константинополь і з урочистостями поклали в придворну церкву. Нині глава Івана Предтечі перебуває на Афоні.

Іменини: Роберт, Олена, Іван, Інокентій.

Теги: #7_червня

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06:51 07.06.2022
7 червня: Цей день в Україні та в світі

7 червня: Цей день в Україні та в світі

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