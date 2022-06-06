Події

12:20 06.06.2022

За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України - Зеленський

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За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України - Зеленський

За місяць на онлайн-платформі UNITED24 зібрано понад 1,5 млрд грн на потреби України в умовах війни, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Понад 1500000000 гривень. Таку суму вдалося зібрати за чотири тижні на онлайн-платформі UNITED24", - написав Зеленський у телеграмі.

Він подякував національній збірній України з футболу, учасникам благодійного телемарафону Save Ukraine – #StopWar, благодійному аукціону у Вашингтоні та всім, хто долучився до ініціативи. "Кожен внесок має значення для перемоги України", – додав президент.

Теги: #united24
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