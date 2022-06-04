Інтернаціональний легіон повідомив про загибель чотирьох своїх бійців в Україні

Чотири бійці Міжнародного легіону захисту України (ILDU), громадяни Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції, загинули під час боїв в Україні, повідомляється на сторінці легіону у Facebook у суботу.

"Ми хотіли б вшанувати пам'ять наших братів по зброї: Рональда Вогелара, Майкла О'Ніла, Бьорна Беньяміна Клавіса та Вілфріда Блеріо... Пам'ять про них житиме в Інтернаціональному легіоні, у Збройних силах України та в серцях українців, які назавжди залишаться захисниками, які залишили своє життя та обрали боротьбу за світло над пітьмою, за життя над смертю. Вони не будуть забуті", - йдеться в повідомленні.

За даними ЗМІ, відомо, що двоє воїнів загинули в травні, ще один – у перші дні червня.