Окупанти обстріляли Гуляйполе

У Запорізькій області російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру, зокрема відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) у місті Гуляйполе, повідомила пресслужба Запорізької військової адміністрації.

"Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми права війни. Зокрема, здійснили обстріл з РСЗВ з цивільної інфраструктури та мирних домогосподарств м. Гуляйполе, а також з артилерії - села Преображенка та Успенівка", - йдеться в повідомленні.

У результаті російських артилерійських ударів пошкоджено близько 11 будинків та два магазини.

Крім того, ворог обстрілював позиції підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння поблизу населених пунктів Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне.