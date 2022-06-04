Події

08:43 04.06.2022

Окупанти обстріляли Гуляйполе

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Окупанти обстріляли Гуляйполе

У Запорізькій області російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру, зокрема відкрили вогонь із реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) у місті Гуляйполе, повідомила пресслужба Запорізької військової адміністрації.

"Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми права війни. Зокрема, здійснили обстріл з РСЗВ з цивільної інфраструктури та мирних домогосподарств м. Гуляйполе, а також з артилерії - села Преображенка та Успенівка", - йдеться в повідомленні.

У результаті російських артилерійських ударів пошкоджено близько 11 будинків та два магазини.

Крім того, ворог обстрілював позиції підрозділів українських військ уздовж лінії зіткнення з усіх видів озброєння поблизу населених пунктів Млинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Полтавка, Новопіль, Ольгівське, Времівка, Зелений Гай, Гуляйпільське, Червоне, Гуляйполе, Оріхів, Кам’янське, Малі Щербаки та Чарівне.

 

 

 

Теги: #обстріл #запорізька_область
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