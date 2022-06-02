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09:36 02.06.2022

ООН схвалила зміну міжнародної назви Туреччини

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ООН схвалила зміну міжнародної назви Туреччини

ООН задовольнила офіційний запит Туреччини на зміну написання назви країни іноземними мовами Turkiye, повідомив агентству "Анадолу" прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав повідомлення глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу про перейменування. Дюжаррік заявив, що "зміна назви країни набирає чинності з моменту отримання цього листа".

Отже, зазначає агентство, тепер назва Turkiye ("Туркіє") використовуватиметься на всіх міжнародних форумах та в офіційних документах, де раніше застосовувалися різні етноніми (Turkey, Turkei, Turquie тощо).

Напередодні Чавушоглу повідомив у твіттері, що Анкара подала офіційний запит в ООН, щоб змінити написання назви країни іноземними мовами.

Дипломат зазначив, що нововведення ухвалене в рамках кроків Анкари, націлених на "підвищення престижу країни на міжнародній арені".

Теги: #туреччина
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