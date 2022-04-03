Сєвєродонецьк та Лисичанськ перепідключили до газової мережі інших областей України

Газовики перепідключили газові мережі Сєвєродонецька та Лисичанська до магістралей інших областей України, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм-каналі.

"Відремонтувати два пошкоджені магістральні газопроводи діаметром 500 мм зараз практично нереально. Залишається дочекатися більш сприятливої безпекової ситуації. Проте наші газовики знайшли варіант повернення подачі газу до будинків північнодончан та лисичан. Спочатку в газову мережу інших областей впровадили Лисичанську, а через неї місто та ще одне промислове підприємство до нової схеми було включено Сєвєродонецьк", – написав він у суботу ввечері.

"Навіть за умов війни, працюючи тижнями практично без відпочинку, наші інженери реалізують важливі раціоналізаторські рішення – важливі для десятків тисяч місцевих мешканців", – наголосив глава ОВА.