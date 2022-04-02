Події

15:22 02.04.2022

Унаслідок російського ракетного обстрілу Лозової поранені 4 людини - міський голова

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Унаслідок російського ракетного обстрілу Лозової поранені 4 людини - міський голова

ВПС РФ завдали ракетного удару по Лозовій вдень 2 квітня, унаслідок цього поранені чотири людини.

"Унаслідок ракетного обстрілу 4 людини дістали поранень середньої тяжкості. Дітей серед постраждалих немає. Пошкоджено будинки. Підраховуємо наслідки", - написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За його словами, заяви про пошкоджене житло прийматиме мобільний ЦНАП на перехресті вулиць Гастелло і Червоної з 9:00 3 квітня.

 

Теги: #лозова
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