Унаслідок російського ракетного обстрілу Лозової поранені 4 людини - міський голова

ВПС РФ завдали ракетного удару по Лозовій вдень 2 квітня, унаслідок цього поранені чотири людини.

"Унаслідок ракетного обстрілу 4 людини дістали поранень середньої тяжкості. Дітей серед постраждалих немає. Пошкоджено будинки. Підраховуємо наслідки", - написав на своїй сторінці в Facebook міський голова Лозової Сергій Зеленський.

За його словами, заяви про пошкоджене житло прийматиме мобільний ЦНАП на перехресті вулиць Гастелло і Червоної з 9:00 3 квітня.