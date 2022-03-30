"Укрзалізниця" планує запустити приміське сполучення Харків-Тростянець

"Укрзалізниця" планує найближчим часом запустити дизель-поїзд Харків-Тростянець.

"Вже два дні як звільнено Тростянець, Сумська область, Південна залізниця. Доїхали залізницею. Через три дні відновимо приміський дизель-поїзд із Харкова", - написав у своєму телеграм-каналі голова УЗ Олександр Камишін.

Він повідомив, що у Тростянці російські війська зруйнували вокзал, привокзальну площу, депо та багато міської інфраструктури.

"Щойно наші війська звільняють місто, залізниця відновлює інфраструктуру та відновлює пасажирські поїзди. Так буде всюди", - наголосив Камишін.