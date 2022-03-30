Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

Російські окупанти в середу вранці здійснили обстріл житлових кварталів Лисичанська, значна руйнація багатоповерхівок, триває розбір завалів, інформація про загиблих та поранених уточнюється, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Час тому росіяни обстріляли Лисичанськ, є жертви. Приблизно о 6:30 ворог із важкого озброєння відкрив вогонь по житлових кварталах одного з районів Лисичанська. Є значні руйнування багатоповерхівок. Інформація про кількість загиблих та поранених уточнюється. Завалів дуже багато. Рятувальники намагаються встигнути врятувати живих", - написав він у телеграм-каналі в середу вранці.