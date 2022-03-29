Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

Ворог уранці у вівторок обстріляв дев'ятиповерхову адміністративну будівлю у Миколаєві, сталося руйнування центральної секції будівлі, з-під завалів звільнено дев'ятьох постраждалих, повідомляє ДСНС.

"29 березня близько 08:45 у м. Миколаїв внаслідок обстрілу та влучання в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи, без послідуючого горіння", - йдеться у повідомленні у телеграмі.

Станом на 09:25 підрозділи ДСНС з-під завалів звільнили дев'ятьох постраждалих і передали медикам.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, у свою чергу, заявив: "Розгрібаємо завали… Не приховаєш цього – потрапили у будівлю облдержадміністрації. Розвалили пів будівлі, у кабінет потрапили до мене, сволота... Дивіться, по людях, по жертвах: ходимо під Богом, більшість вийшла, врятувалася дивом".

Наразі вісім цивільних під завалами, яких сподіваємося витягнути. Шукаємо. Троє військових також шукаємо. Поки що мінімальні втрати, поки що шукаємо… Поки що без визначених двохсотих", - сказав Кім.