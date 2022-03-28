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22:28 28.03.2022

Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на "Укртелеком", оператор відновлює надання послуг

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Держспецзв'язку нейтралізувала кібератаку на "Укртелеком", оператор відновлює надання послуг

Фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) нейтралізували масовану кібератаку на "Укртелеком", йдеться в повідомленні Держспецзв'язку.

"Сьогодні на IT-інфраструктуру "Укртелекому" була здійснена потужна ворожа кібератака. Для збереження мережевої інфраструктури та продовження надання сервісів ЗСУ, іншим військовим формуванням та користувачам критичної інфраструктури "Укртелеком" тимчасово обмежив надання послуг для більшості приватних користувачів та бізнес-клієнтів", - наголошується в повідомленні.

Фахівці Держспецзв'язку оперативно відреагували на ситуацію, завдяки чому атаку було відбито.

"Наразі атаку відбито, надання послуг поступово відновлюється. Просимо вибачення за тимчасові незручності та просимо шановних абонентів поставитися з розумінням до специфіки роботи у воєнний час", - заявив у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" директор із корпоративних комунікацій "Укртелекому" Михайло Шуранов.

 

Теги: #телеком #кибератака
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