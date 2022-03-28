Розслідування фактів зґвалтування на окупованих територіях ускладнено неможливістю доступу прокурорів до місця злочину

Правоохоронці мають оперативну інформацію та відкриті кримінальні провадження за фактами зґвалтування російськими військовими українських жінок на окупованих територіях, але доказову базу зібрати вкрай складно через неможливість доступу до територій, наголошує генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Щодо сексуальних злочинів, у нас така оперативна інформація була з перших днів", - сказала генпрокурор у понеділок на брифінгу у Києві.

За її словами, така оперативна інформація надходила із різних населених пунктів України, окупованих російськими військами, не лише з Київської області.

Генпрокурор пояснила, що зґвалтування – це злочин категорії приватного обвинувачення, тобто має бути заява від жертви, підозру має бути вручено конкретній людині.

"У нас має бути доступ і до жертви, до інших можливостей збору доказів... Провадження зареєстровані, вже є перші результати, є підозрюваний... Він (підозрюваний) поки що лише один, тому що ми не можемо зайти на окуповану територію, ми не можемо дістатись жертв", - повідомила генпрокурор.

У цьому контексті вона закликала Верховну Раду повернути на законодавчому рівні роботу військової прокуратури, щоб прокурори мали доступ до окупованих територій.