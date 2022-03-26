Із мером Балаклії немає зв'язку другу добу, його заступника затримали окупанти – Синєгубов

У суботу, 26 березня, російські окупанти затримали заступника міського голови Балаклії (Харківська область) Сергія Полторака, а з міським головою Іваном Столбовим немає зв'язку другу добу, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні в Балаклії росіяни затримали заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Є інформація, що затримано й міського голову Івана Столбового, з ним і його сім'єю вже другу добу немає зв'язку", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він нагадав, що з ранку 21 березня також у полоні в окупантів перебуває голова Циркунівської громади Микола Сікаленко.

На думку Синєгубова, в такий спосіб росіяни намагаються тиснути на українських громадян, і зазначив, що місцева влада у співпраці з керівництвом країни провадить роботу для звільнення полонених.

"Росіяни намагаються такими ганебними діями чинити тиск на українське населення. Але жителі громад давно показали, що Харківщина – це Україна! З Офісом президента та віцепрем'єр-міністром Іриною Верещук співпрацюємо для звільнення полонених", - написав Синєгубов.