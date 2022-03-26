Міноборони Туреччини нейтралізувало схожий на міну предмет у Босфорі

Міністерство оборони Туреччини заявило в суботу про виявлення і нейтралізацію об'єкта, схожого на міну, в Босфорській протоці, повідомило агентство "Анадолу".

"Виявлений в протоці Босфор об'єкт, схожий на міну, був узятий під контроль командами підводної оборони, і було зроблено втручання для його нейтралізації", - цитує агентство заяву Міноборони.

За словами міністра оборони Туреччини Хулусі Акара,"в результаті експертизи було встановлено, що це була міна старого зразка, її знешкодили турецькі команди підводної оборони". "Переговори з владою Росії та України з цього питання тривають", - зазначив Акар.