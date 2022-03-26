Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

Російські збройні сили продовжують обстрілювати Чернігів, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"У Чернігові ніч порівняно спокійна. Триває обстріл по тих самих об'єктах, що й учора. Тому, чернігівці, сьогодні ми нікуди не ходимо і не їздимо", - написав Чаус у суботу в телеграмі.

Він також розповів, що на Чернігівщині ситуація залишається без змін.

"У районах ситуація контролюється. Там, де вона може бути контрольована", - зазначив Чаус.