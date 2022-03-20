Захисники Харкова отримали партію дронів та бронежилетів - депутат Якименко

Захисники Харкова отримали партію сучасних дронів та бронежилетів із Туреччини, повідомив народний депутат Павло Якименко.

"Сьогодні поповнили арсенал наших військових сучасними дронами, які закупив Олег Гуревич. Також вдалося отримати і передати нашим захисникам партію бронежилетів із Туреччини. І це завдяки постійній співпраці з турецькими партнерами, бізнесом та народними депутатами Юлією Гришиною та Мар'яном Заблоцьким", - написав Якименко у своєму телеграм-каналі.