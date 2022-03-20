Події

07:34 20.03.2022

Із Сум евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини

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Із Сум евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини

Із Сум евакуювали 71 вихованця спеціалізованого будинку дитини, більшість з яких потребують постійної допомоги лікарів, повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

"Із Сум ми евакуювали 71 дитину... майже два тижні ми переховували цих малюків у бомбосховищах... за першої ж можливості евакуації гуманітарним коридором ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини із зони бойових дій. Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість з них потребують постійної допомоги лікарів", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Живицький також зазначив, що частина з цих дітей "залишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова".

 

Теги: #евакуація #діти #суми
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