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18:05 16.03.2022

Унаслідок артобстрілу окупантами осіб, що евакуювалися з Маріуполя, загиблих немає, поранено п'ятьох людей, дитина у важкому стані - ОВА

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Унаслідок артобстрілу окупантами осіб, що евакуювалися з Маріуполя, загиблих немає, поранено п'ятьох людей, дитина у важкому стані - ОВА

Внаслідок обстрілу російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню мешканців Маріуполя Донецької області, які евакуювалися до Запоріжжя, поранено п'ятьох людей. Одна із них, дитина, перебуває у важкому стані, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні, 16 березня, приблизно о 16-й годині в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя. На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про п'ятьох поранених, із них одна дитина у важкому стані", - йдеться у повідомленні голови ОВА у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням фахівців клініки "Охматдит".

Також, за словами Старуха, внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.

 

Теги: #евакуація #маріуполь #обстріл
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