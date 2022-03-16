Унаслідок артобстрілу окупантами осіб, що евакуювалися з Маріуполя, загиблих немає, поранено п'ятьох людей, дитина у важкому стані - ОВА

Внаслідок обстрілу російськими окупантами з реактивних систем залпового вогню мешканців Маріуполя Донецької області, які евакуювалися до Запоріжжя, поранено п'ятьох людей. Одна із них, дитина, перебуває у важкому стані, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні, 16 березня, приблизно о 16-й годині в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя. На щастя, загиблих немає. Наразі відомо про п'ятьох поранених, із них одна дитина у важкому стані", - йдеться у повідомленні голови ОВА у телеграм-каналі.

У повідомленні наголошується, що постраждалій дитині роблять складну операцію з дистанційним залученням фахівців клініки "Охматдит".

Також, за словами Старуха, внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа.