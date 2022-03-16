Офіс генпрокурора підтвердив загибель 10 людей унаслідок обстрілу черги у Чернігові

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом обстрілу російськими військами мирних жителів у Чернігові.

"За даними слідства, 16 березня 2022 року о 10-й годині ранку військовослужбовці збройних сил РФ із вогнепальної зброї обстріляли людей, які стояли в черзі за хлібом біля продуктового магазину. Сталося це в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова. За попередніми даними, загинули 10 мирних жителів. Точні дані про постраждалих встановлюються", - зазначається у повідомленні в телеграм-каналі.

В Офісі генпрокурора зазначають, що такі дії становлять пряму загрозу життю та здоров'ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме ст. 51, 52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, які прямо забороняють напади на цивільне населення та цивільні об'єкти.

За цим фактом Чернігівська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, об'єднане з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.