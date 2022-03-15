Події

21:27 15.03.2022

Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

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Слідчі СЗ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури повідомили про підозру у держзраді (ч.2 ст.111 КК України) 53-річну місцеву мешканку.

"У порядку ст.615 КПК України їй обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, жінка в період з 25 лютого до 9 березня за допомогою месенджера телеграм передавала представнику країни-агресора відомості про місцезнаходження військової техніки, особовий склад ЗС України, а також про їхнє переміщення Харковом з метою проведення підривної діяльності проти України.

Теги: #арешт #харків #колаборант
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