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15:14 15.03.2022

ВР позбавила Киву мандата народного депутата – нардеп Желєзняк

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ВР позбавила Киву мандата народного депутата – нардеп Желєзняк

Верховна Рада позбавила члена політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" ("ОПЗЖ") Іллю Киву повноважень народного депутата.

Таку інформацію кореспондентові агентства "Інтерфакс-Україна" підтвердив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у вівторок.

"Так, парламент позбавив Киву мандата. "За" було 335 голосів", - сказав він.

Водночас прессекретар спікера Марія Дейнеко підтвердила, що депутати збиралися на пленарне засідання 15 березня.

Раніше представник фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також повідомив, що Кива написав заяву про складання повноважень народного депутата України.

"Ілля Кива написав заяву про складання депутатського мандату. Насправді, давно вже немає такого депутата Киви, є контужений зрадник Кива. Нині він боягузливо переховується десь в Іспанії. Але нічого, ми після перемоги його знайдемо і судитимемо за всією суворістю закону", – написав Гончернко у своєму телеграм-каналі.

Крім того, він також поінформував, що народні депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман і Вадим Столар написали заяву про вихід із фракції "ОПЗЖ".

 

 

Теги: #мандат #кива #позбавлення
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