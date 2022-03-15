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14:50 15.03.2022

Україна може скасувати безвізовий режим для Ізраїлю - джерело

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Україна може скасувати безвізовий режим для Ізраїлю - джерело

Керівництво України розглядає питання скасування безвізового режиму для громадян Ізраїлю, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме із ситуацією.

"Україна може скасувати безвізовий режим з Ізраїлем після фактичного скасування такого режиму з боку Ізраїлю щодо українських біженців", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше Ізраїль запровадив нові правила в'їзду для громадян України. Замість звичайного безвізу країна запровадила альтернативний порядок авторизації поїздки із дозволами на неї МВС. "Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс здійснюються за наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю", - повідомило посольство України. На сайті МВС Ізраїлю створено спеціальну електронну форму для отримання такого дозволу.

Теги: #ізраїль #безвіз
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