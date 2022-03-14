Зеленський пропонує ВР продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня – законопроєкт

Окупанти обстріляли колону мирних жителів під час евакуації з Гостомелю, одна жінка загинула – поліція
Зеленський висловив співчуття сім'ї загиблого американського журналіста: Нехай життя і жертва Брента надихнуть світ на боротьбу за сили світла проти темряви
Суд ООН у Гаазі оголосить рішення про тимчасові заходи, запрошені Україною в справі проти РФ, 16 березня
У Росії співробітниця "Первого канала" під час прямого ефіру новин вийшла з плакатом із закликом зупинити війну
ЄК швидко підготує свої висновки на заявки України, Грузії та Молдови про вступ до ЄС, обіцяють у Брюсселі
Окупанти обстріляли Нові Петрівці, одна людина загинула, є пошкодження в музеї-заповіднику – Офіс генпрокурора
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