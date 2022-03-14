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22:58 14.03.2022

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ ВР ПРОДОВЖИТИ ВОЄННИЙ СТАН ЩЕ НА 30 ДНІВ ІЗ 24 БЕРЕЗНЯ - ЗАКОНОПРОЄКТ

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Теги: #блискавка
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