НА СЬОГОДНІ ВСІ УКРАЇНЦІ - ДОБРОВОЛЬЦІ, ЗАЯВИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв
Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури
Кулеба: Німеччина займає стриману позицію щодо відключення нових банків РФ від SWIFT та відмови від російських енергоносіїв
Стартувала платформа #МояВійна для переконання міжнародних партнерів більше допомагати Україні - Мінкультури
Загарбники мають намір утилізувати міни, що не розірвалися на ЗАЕС, прямо біля енергоблоку №1 - "Енергоатом"
Близько 400 сирійських найманців прибули до РФ з метою подальшої участі у війні з Україною – Генштаб ЗСУ
Депутати пропонують тимчасове звільнення від плати за землю та екологічного податку на територіях бойових дій
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