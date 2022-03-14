Події

10:58 14.03.2022

Унаслідок ворожого авіаудару зруйновано 4-поверховий будинок у центрі Харкова, рятувальники здійснюють пошукові роботи - ДСНС

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14 березня в центрі Харкова внаслідок авіаудару сталося руйнування в чотириповерховому житловому будинку без подальшого горіння, повідомляється в телеграм-каналі ДСНС України.

"Інформація про жертв і постраждалих уточнюється. Підрозділи ДСНС проводять пошукові роботи. Від ДСНС залучено 22 особи та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4779?fbclid=IwAR3rqoEqhyvmuCN3B4w3m4oeqPqtuwB_5hCnOGVWWagwdd0xha6koAX_VOg

Теги: #харків #руйнування #авіаудар
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