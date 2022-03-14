У Києві окупанти обстріляли завод "Антонова" – влада

За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла – голова ОВА
Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко
На території телевежі на Рівненщині, яка вранці зазнала авіаудару, тривають розбори завалів, інформація щодо травмованих або загиблих перевіряється – поліція
НБУ повернув вимогу про надання підтвердження при вивезенні закордон валюти на суму понад EUR10 тис.
За добу в Чернігові зафіксовано вісім пожеж через обстріли та бомбардування, в області 226 населених пунктів без світла – голова ОВА
Російська армія всю ніч обстрілювала населені пункти Харківської області, є загиблі та поранені – поліція
Двоє людей загинули, троє госпіталізовані після влучення снаряда в будинок на Оболоні, пошуки тривають – А.Геращенко
Артилерійський снаряд влучив у багатоповерхівку в Оболонському районі Києва, сталася часткова руйнація будівлі
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