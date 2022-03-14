Російська армія всю ніч обстрілювала населені пункти Харківської області, є загиблі та поранені – поліція

Російська армія не припиняла обстріл об'єктів інфраструктури та промисловості Харківської області у ніч на понеділок, у результаті чого у місті є загиблі та поранені, повідомили у поліції Харківської області.

"Харківщина пережила складну ніч. Російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості. В результаті численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені", – йдеться у повідомленні відомства у Facebook у понеділок уранці.

Правоохоронці зазначили, що ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та населених пунктів області.

"Не зважаючи на усі труднощі військового часу, правоохоронці продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов’язки. Головні напрямки, за якими поліція активно проводить роботу, це захист населення від наслідків військової агресії: допомога в евакуації, соціальна підтримка, роздача родинам, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів, продовольства. Працівники поліції відвідують самотніх людей та осіб похилого віку, багатодітні родини, при підтримці волонтерів надають їм гуманітарну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція продовжує підтримувати правопорядок, патрулювати території обслуговування, боротися зі злочинністю та правопорушеннями.

У поліції нагадали, що про факти порушення закону громадяни можуть цілодобово повідомляти службу 102, звертатись на додаткові лінії зв'язку. Також повідомити важливу інформацію до поліції можна за допомогою чат-бота @Kharkiv102_bot.

"Харківські слідчі виїжджають на усі місця обстрілів об’єктів у Харкові та області для документування злочинної діяльності російських військових. Налагоджено ефективну протидію фактам мародерства, щодня поліція затримує любителів легкої наживи для притягнення їх до відповідальності", – йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/police.kharkov/