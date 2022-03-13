Події

14:59 13.03.2022

В Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено - поліція

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В Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено - поліція

В Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times, ще одного журналіста поранено, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні. Сьогодні в Ірпені розстріляли 51-річного кореспондента всесвітньо відомого медіа New York Times. Ще одного журналіста поранено. Наразі постраждалого намагаються вивести із зони бойових дій", - написав Нєбитов у Facebook.

Також він опублікував редакційне посвідчення журналіста та паспорт, згідно з якими це відеожурналіст, громадянин США Брент Ренауд (Brent Renaud).

Теги: #сша #змі #журналіст #загибель
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