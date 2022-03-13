Події

10:28 13.03.2022

Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм

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Унаслідок авіаудару на Львівщині загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм

Унаслідок авіаудару у Львівській області загинули дев'ятеро людей, 57 дістали травм, повідомив сьогодні на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"57 людей дістали травм і госпіталізовані, дев'ять героїв загинули. Це дані на цю годину, наразі розбирають завали та гасять пожежу", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, голова військової адміністрації додав, що серед травмованих є цивільні особи.

За даними Козицького, російські літаки завдали удару крилатими ракетами класу повітря-земля по території Яворівського полігону. "Загалом було випущено понад 30 ракет, декілька збили сили ППО", – сказав Козицький.

Теги: #жертви #обстріл #яворів
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УНАСЛІДОК ОБСТРІЛУ ЯВОРІВСЬКОГО ПОЛІГОНУ НА ЛЬВІВЩИНІ ДЕВ'ЯТЕРО ЛЮДЕЙ ЗАГИНУЛИ, 57 ОСІБ ДІСТАЛИ ТРАВМ. ЛІТАКИ ЗАПУСТИЛИ ПОНАД 30 РАКЕТ, ЧАСТИНУ РАКЕТ ЗБИЛИ – ОВА

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