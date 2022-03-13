13 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 18 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 18 RUSSIAN AGRESSION

13 березня у світі відзначають Міжнародний день планетаріїв, у Ватикані – День обрання Папи Римського Франциска, у Люксембурзі – Фестиваль вогню. У церковному календарі День пам'яті Іоанна Касіяна Римлянина, а за народним - Василя-капельника.

Міжнародний день планетаріїв

День планетаріїв відзначається щорічно в другу неділю березня в багатьох країнах світу. Це свято вперше святкували в Італії в 1990 році за ініціативи Асоціації італійських планетаріїв. А статус міжнародного він набув 1994 року, коли його підтримали французькі "храми астрономії". За рік це свято стало відзначати в Бельгії, Чехії, Словаччині, Польщі та Україні. Наразі проведення Дня підтримується Міжнародною асоціацією планетаріїв.

Обрання папи римського Франциска

13 березня 2013 року обрали 266-го папу римського Франциска, на честь святого Франциска Ассизького. Перший в історії папа з Нового Світу та перший за більш ніж 1200 років папа не з Європи. Перший папа-єзуїт. Перший папа-монах з часів Григорія XVI (1831-1846), що належав до ордена камальдулів.

День пам'яті преподобного Іоанна Касіяна Римлянина

Християнський богослов та церковний діяч, шанований у Західній та Східній Церквах за його твори. Відомий як один із представників скіфських ченців та один із батьків-пустельників.

Духовною батьківщиною святого Іоанна Касіяна Римлянина завжди був православний Схід, хоча за місцем народження та мови, якою писав, преподобний належав до Заходу. Іоанн прийняв чернецтво у Віфлеємській обителі, розташованій неподалік того місця, де народився Спаситель.

У сан пресвітера преподобний Касіян був посвячений у себе на батьківщині. В Марселі він уперше в Галлії влаштував два монастирі - чоловічий і жіночий, за статутом східних обителей. На прохання єпископа Аптського Кастора преподобний Касіян у 417—419 роках написав 12 книг "Про постанови кіновій" палестинських та єгипетських і 10 бесід з пустельними отцями, щоб дати співвітчизникам зразки загальножительних монастирів і познайомити з ними.

Бургзонндег - фестиваль вогню

13-й день третього місяця вважається для відьом і чаклунів найбільш вдалим днем року, оскільки 13 незмінно асоціюється з традиційним шабашем тринадцяти відьом, а 3 — потужне магічне число.

У цей день у Люксембургу проходить язичницький фестиваль вогню, так званий Бургзонндег, на якому запалюють безліч багать, зустрічають Весну і народження нового Сонця. Цей вогонь символізує перемогу Сонця над Зимою.

Вперше виконано скрипковий концерт мі-мінор Мендельсона

Скрипковий концерт мі-мінор Мендельсона ось уже понад півтора століття належить до найбільш відомих класичних творів і є одним з найпопулярніших концертів у скрипковому репертуарі.

Концерт написаний для скрипки з оркестром складається з трьох частин: Allegro molto appassionato (ми мінор), Andante (до мажор), Allegretto non troppo – Allegro molto vivace (ми мажор).

Справжньою перлиною є Фінал, з яскравою танцювальною темою, що поступово переходить у запальний танець.

Уперше Скрипковий концерт мі-мінор Фелікса Мендельсона Бартольді був виконаний Лейпцизьким симфонічним оркестром "Гевендхауз" 13 березня 1845 року. Диригентом оркестру виступив сам автор, а соло скрипаль-віртуоз Фердинанд Девід, професор Лейпцизької консерваторії і близький друг композитора.

Куренівська трагедія в Києві

13 березня 1961 року сталася Куренівська трагедія в Києві. Прорвало дамбу, яка перекривала Бабин Яр, куди 10 років зливали відходи виробництва найближчих цегельних заводів. Грязьова хвиля завширшки 20 метрів і висотою 14 метрів пронеслась униз, з одного боку - теперішньою вулицею Теліги, упершись у трамвайне депо, а з іншого боку - з обриву вниз, повз Кирилівський монастир, повністю затопила стадіон "Спартак" і частину Кирилівської вулиці (тодішньої Фрунзе).

Потоп зносив на своєму шляху будівлі, автомобілі, трамваї та людей. За півтори години загинули сотні. Ситуацію посилило вчасно не вимкнене енергопостачання. У трамвайному парку багато хто загинув від ураження електричним струмом.

У результаті аварії було зруйновано 68 житлових та 13 адміністративних будівель. Непридатними для житла виявилися 298 квартир та 163 приватні будинки, в яких мешкали 353 сім'ї чисельністю 1 228 осіб. Загинули близько 1,5 тисячі людей. Влада вирішила не афішувати масштаби трагедії. Того дня в Києві було відключено міжміський та міжнародний зв'язок. Офіційне повідомлення про катастрофу передали на радіо лише 16 березня.

У режимі секретності прокуратурою УРСР було порушено кримінальну справу, проведено слідство. Закритий суд засудив шістьох посадових осіб до ув'язнення. Згідно з висновком експертної комісії, причиною аварії названо "помилки в проекті гідровідвалів та греблі".

Винахід інтернету

У 1989 році було винайдено Всесвітнє павутиння (world wide web, www). Винахідником Інтернету вважається англійський вчений Тім Бернерс-Лі та його колеги, які працювали в Європейській раді з ядерних досліджень. Вони передали начальнику свого відділу документ, під назвою "Інформаційний менеджмент: деякі пропозиції", в якому були закладені основні принципи інтернету.

У цей день:

1781 – Англійський астроном Вільям Гершель відкрив сьому планету Сонячної системи – Уран і назвав її на честь свого покровителя – короля Георга III "Зіркою Георга". Потім німецький астроном Йоган Боде придумав для неї назву - Уран;

1869 – Дмитро Менделєєв закінчив складання Періодичної таблиці хімічних елементів;

1974 - У Парижі відкрито аеропорт імені Шарля де Голля;

1979 - набула чинності Європейська валютна система;

2004 – Лучано Паваротті на сцені "Metropolitan Opera" попрощався з глядачами. Він виконав роль Маріо Каварадоссі в опері Пуччіні "Тоска". Перед виставою видатний тенор офіційно оголосив, що залишає оперну сцену.

Церковне свято

Православна церква 13 березня вшановує пам'ять святого Василя. У народі день називали "Василь-капельник". На Василя було заведено приносити в будинок соснову гілку, оскільки вона очищає повітря та дає здоров'я всій родині. Із соснової хвої та гілок готували цілющі настої.

Іменини: Василь, Кіра, Марина, Нестор, Микола, Арсеній та Сергій.