Події

18:37 12.03.2022

Харків'янина, який продавав ворогові координати критичної інфраструктури, взято під варту - прокуратура

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Харків'янина, який продавав ворогові координати критичної інфраструктури, взято під варту - прокуратура

Жителю Харкова, який за завданням представника РФ передавав координати об'єктів критичної інфраструктури міста, оголошено про підозру в держзраді (ст.111 КК України) та обрано запобіжний захід.

"Під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному громадянину України за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України). У порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, чоловік за грошову винагороду 40 тис. грн виконував завдання, отримані від представника РФ. З метою проведення підривної діяльності проти України він передавав координати об'єктів критичної інфраструктури Харкова (ПрАТ "Хлібзавод Салтівський" і Харківського машинобудівного заводу "ФЕД").

Досудове розслідування проводять слідчі Управління СБ України в Харківській області.

Теги: #харків #зрадник
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