Казахстан підтверджує готовність стати посередником у вирішенні ситуації в Україні - МЗС

Казахстан знову підтверджує готовність сприяти дипломатичному вирішенню ситуації в Україні через посередницькі послуги, повідомив заступник глави МЗС республіки Роман Василенко.

Василенко відвідав Словаччину із робочим візитом 9-11 березня. "Василенко представив позицію нашої країни щодо необхідності мирного врегулювання в Україні відповідно до статуту ООН, готовності сприяти дипломатичному вирішенню ситуації через посередницькі послуги", - йдеться у повідомленні МЗС Казахстану.

Раніше перший заступник глави казахстанського МЗС Шахрат Нуришев заявляв, що Казахстан не займає чийсь бік у конфлікті Росії та України та сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також зазначав, що "Казахстан зі свого боку готовий надати всілякого сприяння, включно з посередницькими послугами, якщо вони, звичайно, знадобляться".