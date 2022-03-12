Події

07:33 12.03.2022

Казахстан підтверджує готовність стати посередником у вирішенні ситуації в Україні - МЗС

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Казахстан знову підтверджує готовність сприяти дипломатичному вирішенню ситуації в Україні через посередницькі послуги, повідомив заступник глави МЗС республіки Роман Василенко.

Василенко відвідав Словаччину із робочим візитом 9-11 березня. "Василенко представив позицію нашої країни щодо необхідності мирного врегулювання в Україні відповідно до статуту ООН, готовності сприяти дипломатичному вирішенню ситуації через посередницькі послуги", - йдеться у повідомленні МЗС Казахстану.

Раніше перший заступник глави казахстанського МЗС Шахрат Нуришев заявляв, що Казахстан не займає чийсь бік у конфлікті Росії та України та сподівається на дипломатичне врегулювання ситуації.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв також зазначав, що "Казахстан зі свого боку готовий надати всілякого сприяння, включно з посередницькими послугами, якщо вони, звичайно, знадобляться".

Теги: #казахстан #ситуація
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