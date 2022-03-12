Події

06:51 12.03.2022

Російські окупанти обстріляли обласну онколікарню у Миколаєві – голова охорони здоров'я ОВА

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Російські окупанти у п'ятницю ввечері, 11 березня, обстріляли обласну онколікарню, повідомив начальник управління охорони здоров'я Миколаївської ОВ Максим Безносенко.

"Нападати на слабкого може тільки потвора. Про слабке – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарню, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області", – написав він на своїй сторінці у Фейсбук в п'ятницю.

"Якщо ненависть до ворога згуртовує - ми вже найзгуртованіша нація у світі. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії. І це - єдине, що може нас тішити в таких обставинах ", - написав голова охорони здоров'я області.

За його словами, обстріл не завдав суттєвих ушкоджень.

"Нелюди влучили, але великої шкоди, на щастя, не завдали. Так що працюємо далі", – резюмував він.

Джерело: https://www.facebook.com/maxim.beznosenko

Теги: #миколаїв #обстріл #онколікарня
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