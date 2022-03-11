РОСІЙСЬКІ ЛІТАКИ ОБСТРІЛЯЛИ БІЛОРУСЬКИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ НА КОРДОНІ З УКРАЇНОЮ, ЩОБ ВТЯГТИ ЗС РБ У ВІЙНУ – КОМАНДУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ ЗСУ

Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ
Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ
Президент Євросоюзу: українці – члени європейської сім'ї, і ми підтримуватимемо їх на європейському шляху
Російські літаки обстріляли білоруський населений пункт на кордоні з Україною, щоб втягнути ЗС РБ у війну - Командування ПС ЗСУ
Будівельні конструкції "Джерела нейтронів" у ХФТІ дістали незначних пошкоджень унаслідок російського бомбардування - ДІЯРУ
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
UKR.NET- новости со всей Украины