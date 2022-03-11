Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявляє, що вербування Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімічну зброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні.

"Російські офіційні особи, зокрема міністр Шойгу, оголосили про поспішний набір 16 000 колишніх бойовиків ІД для використання проти українських цивільних осіб. Вербування ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні", - написав Подоляк у Twitter.