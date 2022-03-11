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12:59 11.03.2022

"Укрпошта" відновила доставку замовлень із маркетплейсів

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"Укрпошта" відновила доставку замовлень із маркетплейсів

"Укрпошта" відновила доставку з найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазинів одягу, зокрема дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому тощо, повідомила пресслужба компанії у п'ятницю.

"Наразі багато українців зіткнулися з тим, що придбати звичайні речі в магазині стало проблемою: через логістичні обмеження, коли магазин просто не може вчасно довезти продукцію, або через попит, що різко зростає, у зв'язку з внутрішньою міграцією, на деякі групи товарів виник тимчасовий дефіцит. Замовлення товарів на маркетплейсах може частково вирішити проблему, тому ми раді повідомити, що "Укрпошта" відновила доставку онлайн-замовлень наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дасть змогу українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші та посилювати економіку", - наведено у повідомленні слова заступника генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Олени Стьопіної.

Зазначається, що станом на 11 березня працює 4783 відділення "Укрпошти". Крім того, на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення.

Теги: #укрпошта #маркетплекси
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