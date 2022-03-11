Події

08:35 11.03.2022

У Харкові в результаті ворожого обстрілу спалахнули підстанції ХФТІ та гуртожиток - ДСНС

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Увечері 10 березня в результаті ворожого обстрілу ракети потрапили до трансформаторної підстанції Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) та 5-поверхового гуртожитку на вул.Вальтера.

"На місце події о 20:35 виїхали 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу ДСНС. Пожежа на підстанції... ліквідована о 21:46", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

У гуртожитку горіло 6 кімнат на 5-му поверсі. Площа пожежі становить близько 100 кв.м. О 23.55 її ліквідували. Жертв і постраждалих немає.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено понад 40 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу ДСНС.

Теги: #харків #обстріл
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