Події

17:06 10.03.2022

Через масовані обстріли в Харкові лишилися без тепла майже 350 житлових будинків

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У Харкові станом на 10 березня без тепла залишилося 347 житлових будинків.

"Через масований обстріл окремих районів міста було суттєво пошкоджено теплові мережі та джерела теплопостачання. На 10 березня залишаються масштабні руйнування, які можна буде усунути лише після закінчення бойових дій. У зв'язку з цим неможливо відновити опалення у 347 будинках", - повідомляється на сторінці КП "Харківські теплові мережі" у Facebook.

У повідомленні також наводиться список адрес таких будинків.

Водночас найближчими днями прогнозують зниження температури вночі до 10-15 градусів морозу.

Джерело: https://www.facebook.com/teploseti.kh/posts/5244534825599084

Теги: #харків #руйнування #обстріли
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