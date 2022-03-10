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15:18 10.03.2022

Держмитниця передала ЗСУ 650 конфіскованих автомобілів на 105 млн грн

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Державна митна служба передала на потреби Збройних сил України 650 конфіскованих автомобілів вартістю 105 млн грн, а загальна вартість переданого конфіскату становить 115 млн грн, повідомило відомство.

"За 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфісковані товари і транспортні засоби на 115 млн грн", - зазначило відомство у Телеграм-каналі у четвер.

Серед переданих ЗСУ товарів майже 1 млн пачок цигарок на 5 млн грн, 5,5 тис. од. медпрепаратів на 2 млн грн, продукти харчування на 1,2 млн грн, 71 од. комп'ютерної техніки і телефонів на 0,6 млн грн, 1,5 тис. од. майна військового призначення (бронежилети, шоломи, патрони) на 0,5 млн грн, уточнила митниця.

У митниці нагадали, що конфіскат або майно, що перейшло на інших підставах у власність відомства, передається ЗСУ розпорядженням Кабміну від 26 лютого 2022 року №186-р.

Джерело: https://t.me/UkraineCustoms/1318

Теги: #конфіскат #держмитниця
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