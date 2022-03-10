Події

14:17 10.03.2022

Окупанти змушують людей брати в них допомогу для демонстрації на пропагандистських каналах - Зеленський

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Окупанти змушують людей брати в них допомогу для демонстрації на пропагандистських каналах - Зеленський

Окупанти хочуть принизити українців, щоб вони на колінах брали хліб і воду з їхніх рук для використання на пропагандистських каналах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами! І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, котрі потребують термінової допомоги. Російські війська вже створили гуманітарну катастрофу. Але це для них - частина плану", - сказав він у відеозверненні, поширеному в четвер удень.

"Вони хочуть принизити наших людей. Щоб вони на колінах брали хліб і воду з рук окупантів. Щоб українці могли врятувати життя, тільки поїхавши на окуповану територію або в Росію. Тому вони блокують Маріуполь. Блокують Волноваху. Блокують інші міста. Окупанти спеціально організовують ці знущання, щоб дати своїм пропагандистам новий матеріал", - сказав глава держави.

"Лише для цього. Просто виродки", - зазначив Зеленський.

Теги: #рф #президент #пропаганда
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