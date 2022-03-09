Події

15:45 09.03.2022

ЄБРР ІНІЦІЮЄ ПАКЕТ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ В EUR2 МЛРД

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Теги: #блискавка
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Інтерфакс-Україна
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