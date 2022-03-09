ЄБРР ІНІЦІЮЄ ПАКЕТ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ В EUR2 МЛРД

Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України
Російські атомники мають кричати про ситуацію із захопленням українських АЕС, але вони вперто мовчать - голова "Енергоатому"
У "Європейській солідарності" закликають Зеленського підписати закони, необхідні для боротьби із російськими окупантами
Єврокомісія заборонила операції з Нацбанком Білорусі з управління резервами, відключить три банки від SWIFT
Російські окупанти здійснили піратське захоплення рятувального судна "Сапфір" та примусово ведуть його до Севастополя - ГУР Міноборони України
Створено гарячу лінію для охочих надати гумдопомогу населенню або підтримати українських захисників - Мінсоцполітики
Quacquarelli Symonds припиняє співпрацю з російськими та білоруськими вишами у зв'язку з розв'язаною проти України війною
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