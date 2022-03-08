Події

21:48 08.03.2022

У Раді зареєстровано законопроєкт про дистанційне проведення пленарних засідань

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УКРАЇНА – У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який дозволяє дистанційно проводити пленарні засідання парламенту під час воєнного стану

Група народних депутатів зареєструвала у парламенті законопроект, що дозволяє проводити пленарні засідання дистанційно.

Відповідний законопроєкт №7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо проведення дистанційних засідань" зареєстрований 8 березня, повідомляє сайт парламенту.

Згідно із запропонованими змінами, пленарні засідання можуть проводитись не в залі засідань парламенту на Грушевського, 5, а в іншому місці. Для цього необхідно рішення Верховної Ради, ухвалене більшістю народних депутатів від конституційного складу парламенту.

Дистанційне засідання може бути проведене у разі запровадження воєнного стану в Україні, якщо немає можливості провести його у будівлі Верховної Ради.

У законопроєкті йдеться, що до порядку денного дистанційного засідання не можуть включатися питання щодо внесення змін до Конституції України, дострокового припинення повноважень президента, питання укладання миру, проєкти актів Верховної Ради, необхідність прийняття яких випливає із укладених мирних угод.

Дистанційне засідання проводиться у приміщенні (залі), визначеному головою Верховної Ради України (у разі його відсутності – першим заступником або віцеспікером) з віддаленим підключенням до нього учасників пленарного засідання у режимі відеоконференції.

Рішення щодо проведення дистанційного засідання не вимагає попередньої підготовки в комітетах і може бути ухвалене головою Верховної Ради, його першим заступником або заступником, який виконує обов'язки голови, після консультацій з головами депутатських фракцій (депутатських груп) або за пропозицією, схваленою погоджувальною радою керівників фракцій і груп.

Теги: #законопроект #рада
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