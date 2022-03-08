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17:21 08.03.2022

Країни Балтії планують відключитися від російської електромережі раніше 2025 року

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Рига. 8 березня. ІНТЕРФАКС/BNS - Країни Балтії уклали угоду про відключення від російської мережі електропостачання та синхронізації з європейською мережею не в 2025 році, як було заплановано, а раніше, заявила парламентський секретар Мінекономіки Латвії Ілзе Індріксоне.

Як сказала вона у вівторок на засіданні комісії Сейму з публічних видатків і ревізій, з Естонією та Литвою вдалося домовитися не тягнути з проєктом синхронізації до 2025 року, коли було заплановано відключення країн Балтії від мережі електропостачання БРЕЛЛ, що сполучає Латвію, Литву та Естонію з Білоруссю Росією повідомляє агентство BNS.

"Міністр (економіки Яніс Вітенбергс) звернувся за підтримкою до Європи, щоб ці рішення можна було реалізувати швидше", - сказала Індріксон.

Латвія, Литва та Естонія разом із Росією та Білоруссю досі працюють у пострадянській системі БРЕЛЛ. Приєднання до європейських мереж дасть змогу енергосистемам країн Балтії працювати у синхронному режимі з Польщею, Німеччиною та іншими країнами Європи.

Теги: #росія #латвія #балтія #електромережа
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