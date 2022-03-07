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19:41 07.03.2022

Унаслідок обстрілів російськими військами постраждала промзона заводу ім. Малишева, загиблих і поранених немає – поліція Харківської області

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Унаслідок обстрілів російськими військовими постраждала промислова зона ДП "Завод імені В.Малишева", загиблих і поранених немає, повідомляє поліція Харківської області.

"7 березня 2022 року о 13:00 до відділу спецполіції ГУНП у Харківській області надійшло повідомлення з ДП "Завод імені В.Малишева" про те, що територія зазначеного підприємства зазнала артилерійського удару, внаслідок якого було зруйновано та пошкоджено огорожу підприємства та будівлю вагової", - йдеться у повідомленні облполіції, розміщеному на сторінці у Фейсбук.

У повідомленні наголошується: "Загиблих і поранених на місці події поліцейські не виявили".

За інформацією облполіції, співробітники слідчих підрозділів ретельно документують усі злочини, скоєні російськими військовими проти українського мирного народу.

Джерело: https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/4894325137332078

Теги: #завод #харків #обстріли
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