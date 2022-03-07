Релокація компаній у західні області України підвищила орендні ставки вдвічі

Релокація компаній призвела до стресового підвищення споживання обсягу готельної та офісної нерухомості, а також підвищення ставок у західних областях України, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор компанії bld Віталій Муханов.

За його словами, зокрема, відмічені випадки, коли пансіонати/готелі знімала одна компанія під проживання та роботу, термін оренди - до кінця року, ставки зросли в середньому вдвічі.

"Під офіси переоснащувалися також невеликі окремі будівлі в центрі міст. Основна пропозиція була знята за декілька тижнів до початку військових дій", - повідомив Муханов.

З трендів експерт також відзначив "розморожування" проблемних/теплих складських та промислових об'єктів під потреби переселенців, волонтерів, сортування гуманітарної допомоги.

"Не йдеться про добудову об'єктів. Будівлі без електрики та води терміново оснащують генераторами та забезпечують доставку води, щоб розселити сім'ї з дітьми, які вимушено залишили зони активних військових дій", - повідомив Муханов.

За словами експерта, загалом така стресова ситуація веде до швидкого насичення ринку і корпоративним, і приватним споживачем. "Однак при цьому спостерігається зупинення реалізації нових проєктів", - додав Муханов.