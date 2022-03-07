Події

13:42 07.03.2022

Бійці Інтернаціонального легіону при ГУР МОУ виконують бойові завдання проти російського агресора

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Створений спеціальний підрозділ Інтернаціонального легіону при Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України вже розпочав виконання бойових завдань щодо протидії російській агресії.

"Сьогоднішня війна ведеться не лише проти України, а й проти всього вільного світу, проти правового устрою людства, що головною умовою миру визначає право націй і країн на свободу і самовизначення, недоторканність територіальних кордонів держав. Злочинний Путінський режим вирішив повторити долю Гітлера і Третього Рейху: вдався до тотальної загарбницької війни з масовим вбивством цивільного населення", - зазначив начальник Головного управління розвідки Міноборони України бригадний генерал Кирило Буданов.

Як повідомлялося, Україна продовжує формування Інтернаціонального легіону оборони України. На сьогодні виявили бажання стати до його лав добровольці та ветерани із 52 країн світу. Їхня кількість уже перевищила 20 тисяч. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях у різних куточках світу.

Поповнення підрозділу Інтернаціонального легіону при ГУР МО України продовжується.

Теги: #війна #іноземці #легіон
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