Події

11:19 07.03.2022

Верещук закликала РФ припинити маніпуляції життям мирного населення України

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Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала російську владу припинити маніпулювати життями мирного населення України та відкрити гуманітарні коридори для евакуації громадян та доставки гумдопомоги до заблокованих окупантами районів та міст.

Відповідаючи на пропозицію РФ про відкриття гумкоридорів для евакуації українців на територію Білорусі та Росії, Верещук сказала: "Вранці з'явилася інформація, що РФ нібито "в гуманітарних цілях" відкриває гуманітарні коридори, і режим припинення вогню задіюється з 10-ї ранку. Це неприйнятний варіант відкриття коридорів".

Верещук висловила сподівання, що президент Франції Еммануель Макрон розуміє, що Росія у власних цілях використовує його ім'я та наміри допомогти українцям.

"Ми… направили (в РФ – ІФ) своє бачення того, як мають виглядати гуманітарні коридори, і ми готові відкрити такі коридори з 10:00 сьогоднішнього дня", - наголосила міністр.

Вона зазначила, що Україна просить Росію невідкладно підтвердити готовність до цього та забезпечити обов'язкове дотримання режиму припинення вогню для безпечного та безперешкодного проходження гумкоридорів громадянами.

"Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати і зловживати довірою світових лідерів… і зробити відкритими маршрути, які ми вказали. Ми вимагаємо від РФ прийняти варіанти наших маршрутів, а також встановити режим припинення вогню, про який ми домовимось… Припиніть маніпулювати життями цивільного населення!", - підсумувала Верещук.

Раніше Міноборони РФ оголосило про нібито відкриття з 10:00 у понеділок "гуманітарних коридорів у Києві, Харкові, Сумах та Маріуполі" - для евакуації населення на територію РФ та Білорусі. "Коридори" роблять, нібито "на прохання Макрона до Путіна".

Джерело: https://t.me/OP_UA/5810

Теги: #режим #тиші #гумкоридори
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