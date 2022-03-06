Події

20:51 06.03.2022

TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії

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TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Нашої служби обміну повідомленнями у застосунку це не торкнеться", - йдеться у повідомленні TikTok на платформі Twitter.

У компанії пообіцяли, що продовжать оцінювати обставини, що змінюються в Росії, щоб визначити, коли сервіс зможе повністю відновити свої послуги, зробивши безпеку головним пріоритетом компанії.

Ще одна світова організація не розуміє, як тепер публікувати очевидну правду, яку в Росії законом назвали "фейком", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://twitter.com/tiktokcomms

Теги: #рф #відмова #tiktok
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