TikTok тимчасово зупиняє роботу в Росії через закон про фейкові новини.

"У світлі нового російського закону про "фейкові новини" у нас немає іншого вибору, крім як призупинити пряму трансляцію та новий контент для нашого відеосервісу, поки ми розглядаємо наслідки цього закону для безпеки. Нашої служби обміну повідомленнями у застосунку це не торкнеться", - йдеться у повідомленні TikTok на платформі Twitter.

У компанії пообіцяли, що продовжать оцінювати обставини, що змінюються в Росії, щоб визначити, коли сервіс зможе повністю відновити свої послуги, зробивши безпеку головним пріоритетом компанії.

Ще одна світова організація не розуміє, як тепер публікувати очевидну правду, яку в Росії законом назвали "фейком", - написав віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://twitter.com/tiktokcomms